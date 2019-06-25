В Калининграде задержали водителя, сбившего насмерть пешехода на Моспроспекте
В Калининграде задержали водителя, который сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Напомним, авария произошла 22 июня на Московском проспекте. В 22:36 водитель «Рено» сбил пешехода на «зебре» и скрылся. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.
Сотрудники ГИБДД установили личность человека, управлявшего автомобилем. Им оказался 32-летний местный житель. Его поместили в СИЗО.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водителю грозит до 7 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU