В Калининграде задержали водителя, сбившего насмерть пешехода на Моспроспекте

СЕГОДНЯ 11:09 2019-06-25T11:09:57+03:00

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В Калининграде задержали водителя, который сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Напомним, авария произошла 22 июня на Московском проспекте. В 22:36 водитель «Рено» сбил пешехода на «зебре» и скрылся. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сотрудники ГИБДД установили личность человека, управлявшего автомобилем. Им оказался 32-летний местный житель. Его поместили в СИЗО.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водителю грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU