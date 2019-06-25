В Калининграде без света остались два садовых общества и 38 улиц
В Калининграде во вторник, 25 июня, отключено электричество на 38-ми улицах. Также света нет в садовых обществах «Утро» и «Янтарь», сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов электричества не будет на следующих улицах:
1 -й Андреевский проезд 20, 26, 17-39
2-й Андреевский проезд 1-11а
ул. Акварельная 2-20, 1-19
ул. Андреевская 27-31, 32-56
ул. Марш. Баграмяна 19
ул. Багряная 1-19, 2-14
ул. Бирюзовая 1-13, 2-20
ул. Васильковая 1-19, 2-18
ул. Величавая 1-13, 2-14
ул. Вербная 1-19, 2-20
ул. Вересковая 1-13, 2-18, 17
ул. Георгиевская 11-39
ул. Декоративная 1-19, 2-20
ул. Подп. Емельянова 242,а, 228,а, 259
ул. Мозаичная 1-17, 2-18
ул. Моховая 2-20, 3-19
ул. Радужная 4-20, 1-19, 37, 49
- ул. Аэропортная 9А
ул. Еловая Аллея 72
ул. Куйбышева 17, 201а, б
пер. Куйбышева 2-10, 3-15
ул. Полевая 1-21, 4-32
пер. Полевой 1-21, 6-26
ул. Серова 1-27, 2-34а
ул. Брамса 28-32, 31-39
ул. Г. Димитрова 19-25
ул. Кирова 16а, 22 (д/сад № 95)
ул. Репина 8-32, 15-17
ул. Римского-Корсакова 18
ул. Серафимовича 7
пр-т. Советский 21,а
До 20 часов света не будет на пр. Мира 64-72а.
В промежуток с 9.00 до 18.00 будет отключение электричества на 1 час на ул. М-ра Козенкова 7а, 9,а, ул. З. Космодемьянской 31а, 37-47, ул. Типографская 9, ул. Ал. Смелых 88, 157-165, 186, ул. Двинская 1-35, 18, ул. Окская 1,б-в, 2-6а, 20.
ИСТОЧНИК KP.RU