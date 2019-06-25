2019-06-25T11:50:47+03:00
Общество

В Калининграде без света остались два садовых общества и 38 улиц

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде во вторник, 25 июня, отключено электричество на 38-ми улицах. Также света нет в садовых обществах «Утро» и «Янтарь», сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов электричества не будет на следующих улицах:

1 -й Андреевский проезд 20, 26, 17-39

2-й Андреевский проезд 1-11а

ул. Акварельная 2-20, 1-19

ул. Андреевская 27-31, 32-56

ул. Марш. Баграмяна 19

ул. Багряная 1-19, 2-14

ул. Бирюзовая 1-13, 2-20

ул. Васильковая 1-19, 2-18

ул. Величавая 1-13, 2-14

ул. Вербная 1-19, 2-20

ул. Вересковая 1-13, 2-18, 17

ул. Георгиевская 11-39

ул. Декоративная 1-19, 2-20

ул. Подп. Емельянова 242,а, 228,а, 259

ул. Мозаичная 1-17, 2-18

ул. Моховая 2-20, 3-19

ул. Радужная 4-20, 1-19, 37, 49

- ул. Аэропортная 9А

ул. Еловая Аллея 72

ул. Куйбышева 17, 201а, б

пер. Куйбышева 2-10, 3-15

ул. Полевая 1-21, 4-32

пер. Полевой 1-21, 6-26

ул. Серова 1-27, 2-34а

ул. Брамса 28-32, 31-39

ул. Г. Димитрова 19-25

ул. Кирова 16а, 22 (д/сад № 95)

ул. Репина 8-32, 15-17

ул. Римского-Корсакова 18

ул. Серафимовича 7

пр-т. Советский 21,а

До 20 часов света не будет на пр. Мира 64-72а.

В промежуток с 9.00 до 18.00 будет отключение электричества на 1 час на ул. М-ра Козенкова 7а, 9,а, ул. З. Космодемьянской 31а, 37-47, ул. Типографская 9, ул. Ал. Смелых 88, 157-165, 186, ул. Двинская 1-35, 18, ул. Окская 1,б-в, 2-6а, 20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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