В Калининградской области проиндексируют на 3% размер ежемесячной денежной выплаты

СЕГОДНЯ 11:48 2019-06-25T11:49:11+03:00

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С 1 июля в Калининградской области увеличивается размер ежемесячной денежной выплаты. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, многодетным семьям, лицам, пострадавшим от политических репрессий проиндексируют на 3 процента.

В результате размер выплаты для ветеранов труда, тружеников тыла, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и многодетных семей составит 1 804 рубля, а для ветеранов становления области – 383 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU