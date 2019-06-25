В Калининградской области проиндексируют на 3% размер ежемесячной денежной выплаты
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
С 1 июля в Калининградской области увеличивается размер ежемесячной денежной выплаты. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, многодетным семьям, лицам, пострадавшим от политических репрессий проиндексируют на 3 процента.
В результате размер выплаты для ветеранов труда, тружеников тыла, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и многодетных семей составит 1 804 рубля, а для ветеранов становления области – 383 рубля.
ИСТОЧНИК KP.RU