В Калининграде откроется выставка к 75-летию освобождения Беларуси
В Калининградском историко-художественном музее готовятся к открытию выставки к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Как рассказали организаторы, в экспозиции представят редкие фотографии.
Уникальные снимки позволят увидеть фронтовые будни солдат и офицеров.
Экспозиция дополнена интерактивным содержанием, позволяющим с помощью смартфона «оживить» старые фотокарточки.
Материалы для выставки – из собраний нашего историко-художественного музея и Российского госархива кинофотодокументов (Красногорск).
Летом 1944 года командованием Красной Армии была проведена одна из крупнейших военных кампаний за всю историю Второй мировой войны – Белорусская стратегическая наступательная операция «Багратион», названная так в честь выдающегося российского полководца, героя Отечественной войны 1812 года.
В ходе Белорусской операции войска Красной Армии вышли на подступы к границам Восточной Пруссии. Многие участники освобождения Беларуси позднее штурмовали Кёнигсберг.
Выставка откроется 28 июня в 14:00 и проработает до 7 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU