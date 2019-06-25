В Калининграде откроется выставка к 75-летию освобождения Беларуси

СЕГОДНЯ 12:21 2019-06-25T12:21:56+03:00

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В Калининградском историко-художественном музее готовятся к открытию выставки к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Как рассказали организаторы, в экспозиции представят редкие фотографии.

Уникальные снимки позволят увидеть фронтовые будни солдат и офицеров.

Экспозиция дополнена интерактивным содержанием, позволяющим с помощью смартфона «оживить» старые фотокарточки.

Материалы для выставки – из собраний нашего историко-художественного музея и Российского госархива кинофотодокументов (Красногорск).

Летом 1944 года командованием Красной Армии была проведена одна из крупнейших военных кампаний за всю историю Второй мировой войны – Белорусская стратегическая наступательная операция «Багратион», названная так в честь выдающегося российского полководца, героя Отечественной войны 1812 года.

В ходе Белорусской операции войска Красной Армии вышли на подступы к границам Восточной Пруссии. Многие участники освобождения Беларуси позднее штурмовали Кёнигсберг.

Выставка откроется 28 июня в 14:00 и проработает до 7 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU