Спал в подъезде: В Калининграде разыскали пропавшего 9-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 12:41 2019-06-25T12:41:57+03:00

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В Калининграде полицейские разыскали пропавшего 9-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ибрахим К. накануне вечером ушёл с детской площадки на улице Аральской и не вернулся. После поступления в полицию заявления о безвестном исчезновении незамедлительно были организованы поиски. Ориентировка на розыск была передана всем патрульным нарядам, а также разослана в СМИ. Сотрудники полиции проверили знакомых школьника, а также места возможного нахождения.

- Сегодня утром полицейские обнаружили мальчика в районе птицефабрики. Выяснилось, что он провел ночь в подъезде одного из близлежащих домов. Сотрудники полиции доставили разыскиваемого в отдел полиции, где с ним проводится профилактическая беседа о недопустимости самовольного ухода из дома. Каких-либо противоправных действий в отношении ребёнка не совершалось, - сообщили в пресс-службе УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU