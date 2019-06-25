На улице Киевской в ДТП попал пожарный автомобиль

СЕГОДНЯ 13:37 2019-06-25T13:37:26+03:00

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Во вторник днем в Калининграде произошло ДТП с участием пожарного автомобиля. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Авария произошла на улице Киевской. Там столкнулись спецавтомобиль и внедорожник.

На месте происшествия находится машина скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU