На улице Киевской в ДТП попал пожарный автомобиль
Фото: Аня СувороваФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Во вторник днем в Калининграде произошло ДТП с участием пожарного автомобиля. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Авария произошла на улице Киевской. Там столкнулись спецавтомобиль и внедорожник.
На месте происшествия находится машина скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU