Калининградка взыскала 100 тысяч за сгоревшую из-за скачка напряжения технику

СЕГОДНЯ 13:46 2019-06-25T13:47:38+03:00

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Жительница Пионерского взыскала с управляющей компании компенсацию за сгоревшую из-за скачка напряжения технику. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В марте прошлого года в доме горожанки произошел скачок напряжения, из-за чего вышли из строя телевизор игровая приставка, ущерб составил почти 67 тысяч рублей.

В ходе проверки выяснилось, что причиной аварии стало перегорание нулевого провода на участке от опоры ЛЭП до ВРУ, установленного в подвале многоквартирного дома, то есть на участке провода, расположенного над придомовой территорией дома, а это уже зона ответственности управляющей компании.

Поэтому суд пришел к выводу, что управляющая компания должна нести ответственность за причиненный вред. И взыскал ущерб в размере 67 тысяч рублей, компенсацию морального вреда - 1 000 рублей и штраф за неудовлетворение требований потребителя – 33 954 рубля, а также расходы на проведение экспертизы – 3 500 рублей.

Управляющая компании подала апелляционную жалобу, однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение районного суда законным и обоснованным

ИСТОЧНИК KP.RU