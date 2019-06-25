Мэрия Калининграда подпишет соглашение с меценатом по преобразованию парка Теодора Кроне

СЕГОДНЯ 14:14 2019-06-25T14:14:19+03:00

В конце июля пройдет воркшоп, на котором будут выработаны критерии для будущего конкурса по благоустройству зеленой зоны

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Во второй половине июля в мэрии Калининграда пройдет воркшоп, на котором будут выработаны критерии для будущего конкурса по благоустройству парка имени Теодора Кроне. Об этом во вторник 25 июня сообщила пресс-служба городской администрации.

- До этого момента рассчитываем подписать соглашение с меценатом, готовым вложить свои деньги в рекреационный потенциал этого места, - сообщает подробности пресс-служба, - и составить подробный план совместных действий. Имя мецената пока не называем, ровно до тех пор, пока не появится соответствующий, подписанный им, документ.

В мэрии считают, что нужно «вернуть парку былую славу», и при этом «не потревожить природу» и «учесть пожелания большинства жителей района и города».

ИСТОЧНИК KP.RU