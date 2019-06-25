Мэрия Калининграда подпишет соглашение с меценатом по преобразованию парка Теодора Кроне
Во второй половине июля в мэрии Калининграда пройдет воркшоп, на котором будут выработаны критерии для будущего конкурса по благоустройству парка имени Теодора Кроне. Об этом во вторник 25 июня сообщила пресс-служба городской администрации.
- До этого момента рассчитываем подписать соглашение с меценатом, готовым вложить свои деньги в рекреационный потенциал этого места, - сообщает подробности пресс-служба, - и составить подробный план совместных действий. Имя мецената пока не называем, ровно до тех пор, пока не появится соответствующий, подписанный им, документ.
В мэрии считают, что нужно «вернуть парку былую славу», и при этом «не потревожить природу» и «учесть пожелания большинства жителей района и города».
ИСТОЧНИК KP.RU