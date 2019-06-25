Проломил голову монтировкой: В Калининграде оштрафовали военнослужащего за жестокое убийство собаки
В Калининграде осудили военнослужащего за жестокое убийство собаки. Об этом сообщает пресс-службе военного следственного управления СК по Балтфлоту.
На территории воинской части 93436 в Калининграде поселился бездомный пес, который проявлял агрессию к окружающим. Командир части предложил служащим избавиться от собаки, взамен пообещав увольнительную.
Убить пса согласился один из военнослужащих. Садист заманил собаку на площадку и проломил ей череп монтировкой. После этого защитник отечества подвесил мертвое животное на проводе между двумя бронетранспортерами.
Калининградский гарнизонный военный суд оштрафовал садиста на 10 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU