В Калининграде сотрудница МФЦ помогла мошенникам отобрать у человека квартиру

СЕГОДНЯ 14:30 2019-06-25T14:33:11+03:00

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В Калининграде будут судить сотрудницу Многофункционального центра, которую обвиняют в пособничестве в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Весной 2017 года ведущий инспектор отдела приема и выдачи документов МФЦ Калининграда за 10 тысяч рублей «вознаграждения» поспособствовала в незаконном приобретении права собственности на квартиру. Для этого она приняла для регистрации фиктивный договор купли-продажи без участия продавца.

Действия сотрудницы МФЦ были квалифицированы как пособничество в совершении мошенничества, то есть пособничество в приобретении права на чужое имущество, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

ИСТОЧНИК KP.RU