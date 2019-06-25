В Багратионовске в озере Лангер утонула 5-летняя девочка

СЕГОДНЯ 15:17 2019-06-25T15:18:12+03:00

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В озере Лангер в Багратионовске утонула 5-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Трагедия произошла накануне вечером. По предварительным данным, пятилетняя девочка со своей дальней родственницей отдыхала на берегу озера. В какой-то момент женщина отвлеклась, и ребенок оказался в воде.

- Малолетнюю на берег вытащил 12-летний подросток, заметивший, что девочка тонет. К сожалению, спасти девочку не удалось, несмотря на то, что бригада скорой медицинской помощи своевременно прибыла на место происшествия, - сообщили в пресс-службе СК.

Сейчас проводится проверка для детального установления всех причин и обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU