В Краснознаменске полицейского осудили за служебный подлог
.Фото: Александр Подгорчук
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В Краснознаменске осудили сотрудника полиции за служебный подлог. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В декабре 2017 года участковый составил на местную жительницу административный протокол за распитие спиртного в общественном месте. При этом, женщина никаких правонарушений не совершала, однако полицейский внес в документ ложные сведения м собственноручно подписал протокол от имени горожанки.
Суд признал участкового виновным в служебном подлоге и приговорил к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.
ИСТОЧНИК KP.RU