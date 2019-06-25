В Краснознаменске полицейского осудили за служебный подлог

СЕГОДНЯ 15:29 2019-06-25T15:30:16+03:00

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В Краснознаменске осудили сотрудника полиции за служебный подлог. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В декабре 2017 года участковый составил на местную жительницу административный протокол за распитие спиртного в общественном месте. При этом, женщина никаких правонарушений не совершала, однако полицейский внес в документ ложные сведения м собственноручно подписал протокол от имени горожанки.

Суд признал участкового виновным в служебном подлоге и приговорил к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU