2019-06-25T16:12:36+03:00
Общество

В среду в Калининграде пройдет автопробег «Бумеранг-2019»

Виктор Сергеев
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В среду, 26 июня, в Калининградской области пройдет автопробег «Бумеранг-2019». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства социальной политики.

Акцию проводит с 2003 года Калининградская областная организация инвалидов. Ежегодно в автопробеге принимает участие до 120 человек из всех городов области.

Автопробег «Бумеранг-2019» в этом году пройдет по маршруту КалининградБагратионовск – Калининград, общая протяженность маршрута составит 150 км.

Старт автопробега - в 8.45 на площадке у Астрономического бастиона на Гвардейском проспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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