2019-06-25T16:16:58+03:00
Общество

Вице-мэр Калининграда: Из-за изменения в ГОСТе на тактильную плитку тротуары перекладывать не планируем

Олег Кутин заявил, что изменения в стандартах его комитет удовлетворяют
Иван МАРКОВ
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Тактильная плитка на Октябрьском островеТактильная плитка на Октябрьском островеФото: Иван МАРКОВ
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С 1 июля этого года в России меняется государственный стандарт на тактильную плитку. Изменения были внесены техническим комитетом по стандартизации «Технические средства и услуги для инвалидов и других маломобильных групп населения». Как это отразится на работе подрядчиков, и не приведет ли к замене всех ранее уложенных в Калининграде тактильных плит, «Комсомолка» узнала у председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олега Кутина.

- Действительно, у нас вносятся изменения в ГОСТы, и плитка уменьшается в размерах, - заявил Кутин. - Одна сторона квадратной плитки становится 30 сантиметров (а была 50). Что касается материалов, то он определяется по выбору заказчика. То, что площадь плитки уменьшается – это хорошо, потому что плитка будет более крепкой и не пострадает при наезде техники, например. Эти изменения нас удовлетворяют.

Кутин также пояснил, что тактильная плитка, уложенная ранее, пока меняться не будет.

- Мы пока менять ее не планировали, по текучке у нас таких работ нет. Этот вопрос мы пока даже не обсуждаем. Но при планировании будущих работ изменения ГОСТа мы должны обязательно учитывать, - добавил вице-мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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