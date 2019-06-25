В Гвардейске зарезали 63-летнего пенсионера

СЕГОДНЯ 16:25 2019-06-25T16:26:28+03:00

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В Гвардейске в понедельник, 24 июня, зарезали пожилого местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Тело 63-летнего мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в квартире на улице Восточной. Вскоре по подозрению в убийстве задержали 35-летнего местного жителя. Ранее судимый за разбой мужчина отрицает свою причастность к убийству, отметили в пресс-службе ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU