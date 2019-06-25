Из списка команд, приглашенных в Светлогорск на «Голосящий КиВиН-2019», исчезла сборная Грузии

СЕГОДНЯ 16:46 2019-06-25T16:48:23+03:00

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Из списка команд, приглашенных на фестиваль «Голосящий КиВиН-2019», который был опубликован 20 июня на официальном сайте КВН, исчезла сборная Грузии. Причину этого в пресс-службе фестиваля не называют.

- Сформирован список команд, который обновлен на сайте. Его можно посмотреть, - говорит «Комсомолке» пресс-секретарь «КиВиНа» Дарья Шпенькова. - Это список тех команд, которые на данный момент приглашены на музыкальный фестиваль.

- На сайте в списке сборная Грузии есть? – уточняем.

- На сайте их нет, - ответили в пресс-службе юмористического фестиваля. – Этот список может поменяться. Возможно, они появятся, и мы будем этому рады.

Дарья отметила, что список приглашенных команд «может измениться даже в течение самого фестиваля».

- Кто-то может вылететь на этапе подготовки фестиваля. Такое случается, - заключила пресс-секретарь.

Отметим, изначально в списке из 20 команд сборная Грузии присутствовала. Также из списка исчезла Сборная Забайкальского края (Чита).

ИСТОЧНИК KP.RU