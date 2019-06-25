2019-06-25T16:49:58+03:00
Происшествия

На улице Дзержинского в Калининграде сбили скутериста

Виктор Сергеев
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Фото: Александр КузьминФото: Александр КузьминФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Во вторник днем в Калининграде в ДТП пострадал скутерист. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

ДТП произошло в районе пожарной части. Там столкнулись «Ауди» и скутер.

О состоянии водителя скутера не сообщается, обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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