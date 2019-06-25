На улице Дзержинского в Калининграде сбили скутериста
Фото: Александр КузьминФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Во вторник днем в Калининграде в ДТП пострадал скутерист. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
ДТП произошло в районе пожарной части. Там столкнулись «Ауди» и скутер.
О состоянии водителя скутера не сообщается, обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU