На улице Дзержинского в Калининграде сбили скутериста

СЕГОДНЯ 16:49 2019-06-25T16:49:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник днем в Калининграде в ДТП пострадал скутерист. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

ДТП произошло в районе пожарной части. Там столкнулись «Ауди» и скутер.

О состоянии водителя скутера не сообщается, обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU