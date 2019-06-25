В Калининграде на двух улицах запретят остановку транспорта
.Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде на двух улицах запретят остановку транспорта. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации.
С 22 июля на ул. Новикова в районе церкви, а также на ул. Магнитогорской, в районе завода «Автотор», установят дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».
Власти просят водителей быть внимательными и обращать внимание на новые дорожные знаки.
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ИСТОЧНИК KP.RU