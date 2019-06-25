2019-06-25T16:54:17+03:00
Дом. Семья

Козлят, родившихся в Калининградском зоопарке, назвали Чук и Гек

Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.
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В Калининградском зоопарке прибавление в семье винторогих козлов. На свет появились два козленка.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, малышей назвали Чук и Гек.

- Они родились в июне и носят гордое имя - винторогие козлы. Точнее, пока - совсем безрогие козлики, но пройдет всего два-три года и на голове у них появятся такие же могучие рога, как у их папы по кличке Кузьма. – сказали в зоопарке.

Интересно, что второе название винторогих козлов – мархуры (от персидских слов «маар» - «змея» и «хур» - «поедающий».

Жители Афганистана и Таджикистана верили, что козлы намеренно ищут и поедают ядовитых змей. Однако, этот факт не мешал людям намеренно убивать и поедать самих винторогих козлов. В результате, вид попал в Красную Книгу со статусом «близкий к уязвимому положению».

ИСТОЧНИК KP.RU

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