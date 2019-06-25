2019-06-25T16:59:36+03:00
Общество

За три дня двести калининградских школьников записались в десятый класс через Госуслуги

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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За три дня почти двести калининградских школьников записались в десятый класс через портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Напомним, оформление заявлений о зачислении стартовало 22 июня.

Более 300 человек предпочли традиционный формат подачи заявления, посетив школу лично и заполнив бумажный бланк. Всего в Калининградской области на текущий момент на зачисление в 10 класс подано 520 заявлений.

- Заявление о приеме в десятый класс через должно быть подано непосредственно будущим десятиклассником в выбранной школе или с использованием функций портала. В этом случае школьник обязательно должен быть зарегистрирован на портале со статусом учетной записи – «Подтвержденная», - отметили в пресс-службе министерства образования. - Записаться через портал достаточно просто. Вся процедура займет не более двух минут, все личные данные подгрузятся автоматически с личного кабинета школьника на портале. Выпускнику потребуется только выбрать город, школу и загрузить фото аттестата, что легко можно сделать с мобильного устройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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