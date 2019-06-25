2019-06-25T17:26:23+03:00
Звезды

В Калининград на фестиваль «Балтийские дебюты-2019» приедет актер из фильма «Оно»

Артист вошел в состав жюри – ему предстоит оценивать фильмы
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В этом году международный фестиваль «Балтийские дебюты» пройдет с 6 по 12 июля. Не обойдется и без традиционной красной дорожки у «Янтарь холла». Как сообщает пресс-служба областного правительства, на дорожке зрители увидят режиссеров Владимира Хотиненко и Рената Давлетьярова, педагог Сергей Шумаков, представители ВГИКа, известные кинематографисты, педагоги и студенты.

В программе фестиваля – международный конкурс, в котором участвуют десять фильмов режиссеров стран Балтийского региона.

В составе жюри – Народный артист России Александр Галибин (известен по фильмам «Джек Восьмёркин — «американец», «Батальоны просят огня», «Оно»).

Председателем жюри, которому предстоит оценивать картины выступит Марко Мюллер, в разные годы возглавлявший фестивали в Венеции, Роттердаме, Локарно.

В программе «Балтийских дебютов» – не только конкурсные, но и специальные показы: концерты, творческие встречи, дискуссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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