Калининградка завела курортный роман с приезжим и лишилась денег
В Светлогорске отдыхающий обворовал местную жительницу, с которой он приятно проводил время. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В полицию пришла расстроенная 43-летняя женщина, которая написала заявление о пропаже 30 тысяч рублей. Как установили полицейские, горожанка ранее познакомилась с отдыхающим из Ямало-Ненецкого автономного округа. Более того, горожанка периодически приводила домой нового знакомого, однако после очередной встречи она обнаружила пропажу крупной суммы денег.
Полицейские разыскали ловеласа – 32-летнего мужчину. Как оказалось, на похищенные деньги мужчина водил потерпевшую … по ресторанам.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU