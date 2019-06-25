2019-06-25T17:39:36+03:00
Общество

Калининградка завела курортный роман с приезжим и лишилась денег

Виктор Сергеев
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В Светлогорске отдыхающий обворовал местную жительницу, с которой он приятно проводил время. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию пришла расстроенная 43-летняя женщина, которая написала заявление о пропаже 30 тысяч рублей. Как установили полицейские, горожанка ранее познакомилась с отдыхающим из Ямало-Ненецкого автономного округа. Более того, горожанка периодически приводила домой нового знакомого, однако после очередной встречи она обнаружила пропажу крупной суммы денег.

Полицейские разыскали ловеласа – 32-летнего мужчину. Как оказалось, на похищенные деньги мужчина водил потерпевшую … по ресторанам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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