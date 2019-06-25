2019-06-25T18:28:40+03:00
Общество

Команды из Калининграда вышли в финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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Сразу восемь команд из Калининградской области вышли в финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», который стартовал 3 апреля.

Наши ребята представят регион на итоговом состязании в Казани в сентябре.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, итоги регионального этапа конкурса «Цифровой прорыв», одного из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей», подвели накануне в Калининграде.

В списке победителей: «Инструментарий для отдела HR», «Роскандидат» и «Рубль 2.0» в номинации «Госуслуги и управление», «Реновацио», «Герои» и «Второй дом» в номинации «ЖКХ и городская среда» и команды «AktivTrans» и «ВелоШеринг» в категории «Транспорт и логистика».

Для примера команда «ВелоШеринг» представила на конкурсе проект оптимизации системы закупок на транспорте для исключения человеческого фактора. А «Реновацио» разработали телефонное приложение на случай аварий на объектах ЖКХ.

Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России.

Победителям конкурса помогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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