В Светлогорск на «Балтийские дебюты-2019» приедет Монеточка

СЕГОДНЯ 19:07 2019-06-25T19:19:59+03:00

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Юная певица Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка, выступит в Светлогорске 9 июля в рамках фестиваля «Балтийские дебюты-2019». Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе фестиваля, вход на выступление Монеточки будет платным.

Кроме того, в Светлогорске 10 июля состоится концерт Петра Налича, который прославился после участия в конкурсе «Евровидение-2010». Напомним, выступление на конкурсе в Осло принесло ему 11-е место.

Также намечено выступление Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема.

Отметим, в августе 2018 года в Калининграде прошла всероссийская премьера клипа Монеточки на песню «90». Работу режиссера Михаила Идова представили в кинотеатре «Заря» в рамках фестиваля «Короче».

ИСТОЧНИК KP.RU