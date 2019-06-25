В Светлогорск на «Балтийские дебюты-2019» приедет Монеточка
Юная певица Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка, выступит в Светлогорске 9 июля в рамках фестиваля «Балтийские дебюты-2019». Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе фестиваля, вход на выступление Монеточки будет платным.
Кроме того, в Светлогорске 10 июля состоится концерт Петра Налича, который прославился после участия в конкурсе «Евровидение-2010». Напомним, выступление на конкурсе в Осло принесло ему 11-е место.
Также намечено выступление Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема.
Отметим, в августе 2018 года в Калининграде прошла всероссийская премьера клипа Монеточки на песню «90». Работу режиссера Михаила Идова представили в кинотеатре «Заря» в рамках фестиваля «Короче».
ИСТОЧНИК KP.RU