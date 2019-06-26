Улицу Баранова в Калининграде закроют на 10 дней

СЕГОДНЯ 09:30 2019-06-26T09:30:13+03:00

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В начале июля улицу профессора Баранова закроют для движения транспорта в дневное время. Как сообщает пресс-служба мэрии, это делают в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении международной Петропавловской выставки-ярмарки «Русский край-2019», которая пройдет с 5 по 14 июля.

Сквозное движение транспорта будет закрываться с 08:00 до 19:00 на участке ул. Баранова от въезда на подземную парковку «Кловер Сити Центр» до ул. Иванникова.

Дорожные знаки установят к 4 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU