2019-06-26T09:47:25+03:00
Звезды

На Дне города в Калининграде выступит Макс Барских

Александр КАТЕРУША
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В администрации Калининграда назвали одного из хедлайнеров предстоящего Дня города. Концерт даст певец Макс Барских, это тот, который «в голове моей туманы-маны».

«Для тех, кто не знает, кто такой Макс Барских, есть смысл сходить на Youtube, изучить его творчество (а то ж у нас часто случается «не слышал, но осуждаю»). Чтобы понять, стоит ли идти на концерт, посвященный Дню города», - говорится на страничке мэрии в Facebook.

Второй коллектив, который выступит в рамках Дня города, обещают скоро назвать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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