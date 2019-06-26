В Янтарном в парке Беккера ночью горела торговая палатка
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Янтарном в парке Беккера произошло задымление в торговой палатке. Инцидент случился в ночь на среду 26 июля. Об этом «Комсомолке» сообщил глава Янтарного Алексей Заливатский.
- Прохожие увидели задымление и вызвали пожарных. Ничего серьезного. По факту у нас все спокойно сейчас, - отметил Алексей Заливатский.
По данным пресс-службы МЧС России по Калининградской области, сигнал о возгорании поступил в 00:14. Тлела внутренняя обшивка стены.
Площадь пожара составила 2 квадратных метра, его удалось оперативно потушить.
ИСТОЧНИК KP.RU