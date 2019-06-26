В Калининграде двое бомжей пытались украсть из школы гири и гантели

СЕГОДНЯ 10:22 2019-06-26T10:22:32+03:00

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В Калининграде задержали двух мужчин за кражу из спортзала одной из городских школ. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Двое граждан без определенного места жительства проникли в спортзал и пытались вынести 3 гири, 4 гантели и 4 блина на штангу общим весом свыше 100 килограмм.

Скрыться с похищенным злоумышленникам помешал школьный физрук, который вызвал полицию. Выяснилось, что мужчины планировали сдать школьное имущество в пункт приёма металлолома.

На бродяг завели уголовное дело, в течение последующих пяти лет у них точно будет крыша над головой.

ИСТОЧНИК KP.RU