2019-06-26T10:30:48+03:00
Общество

В Калининградской области из-за жары ограничат движение большегрузов на федеральных дорогах

Виктор Сергеев
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В Калининградской области в среду, 26 июня, из-за может быть ограничено движение большегрузов на федеральных дорогах. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора.

В ведомстве отметили, что при дневной температуре свыше 32 градусов, движение транспорта будет разрешено с 22 часов до 10 часов утра.

По территории Калининградской области проходит три автомобильных дороги общего пользования федерального значения А-216 ГвардейскНеман — граница с Литовской Республикой, А-229 Калининград — ЧерняховскНестеров — граница с Литовской Республикой, А-217 «Приморское полукольцо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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