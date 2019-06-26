В Калининградской области из-за жары ограничат движение большегрузов на федеральных дорогах

СЕГОДНЯ 10:30 2019-06-26T10:30:48+03:00

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В Калининградской области в среду, 26 июня, из-за может быть ограничено движение большегрузов на федеральных дорогах. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора.

В ведомстве отметили, что при дневной температуре свыше 32 градусов, движение транспорта будет разрешено с 22 часов до 10 часов утра.

По территории Калининградской области проходит три автомобильных дороги общего пользования федерального значения А-216 Гвардейск — Неман — граница с Литовской Республикой, А-229 Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой, А-217 «Приморское полукольцо».

ИСТОЧНИК KP.RU