В Калининградской области из-за жары ограничат движение большегрузов на федеральных дорогах
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В Калининградской области в среду, 26 июня, из-за может быть ограничено движение большегрузов на федеральных дорогах. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора.
В ведомстве отметили, что при дневной температуре свыше 32 градусов, движение транспорта будет разрешено с 22 часов до 10 часов утра.
По территории Калининградской области проходит три автомобильных дороги общего пользования федерального значения А-216 Гвардейск — Неман — граница с Литовской Республикой, А-229 Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой, А-217 «Приморское полукольцо».
ИСТОЧНИК KP.RU