2019-06-26T11:12:22+03:00
Общество

Участок ул. Гагарина от Орудийной до «Лукойла» сделают четырехполосным

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Проект реконструкции участка улицы Гагарина - от ул. Орудийной до границ города (АЗС «Лукойл») получил положительное заключение центра проектных экспертиз. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

На строительно-монтажные работы потребуется 124,7 млн рублей, на эти деньги будет отремонтирован 700-метровый участок улицы.

После ремонта это участок станет четырехполосным, ширина тротуаров варьироваться от 2 до 3 метров, ширина велодорожки – от 90 сантиметров до 1,5 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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