Участок ул. Гагарина от Орудийной до «Лукойла» сделают четырехполосным
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
Проект реконструкции участка улицы Гагарина - от ул. Орудийной до границ города (АЗС «Лукойл») получил положительное заключение центра проектных экспертиз. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.
На строительно-монтажные работы потребуется 124,7 млн рублей, на эти деньги будет отремонтирован 700-метровый участок улицы.
После ремонта это участок станет четырехполосным, ширина тротуаров варьироваться от 2 до 3 метров, ширина велодорожки – от 90 сантиметров до 1,5 метра.
ИСТОЧНИК KP.RU