В Калининграде отключено электричество на 28-ми улицах

СЕГОДНЯ 11:02 2019-06-26T11:02:35+03:00

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В Калининграде в среду, 26 июня, в течение дня не будет электричества в домах на 28-ми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов свет отключат в домах на следующих улицах:

- 1-й Андреевский проезд 20, 26, 17-39

2-й Андреевский проезд 1-11а

ул. Акварельная 2-20, 1-19

ул. Андреевская 27-31, 32-56

ул. Марш.Баграмяна 19

ул. Багряная 1-19, 2-14

ул. Бирюзовая 1-13, 2-20

ул. Васильковая 1-19, 2-18

ул. Величавая 1-13, 2-14

ул. Вербная 1-19, 2-20

ул. Вересковая 1-13, 2-18, 17

ул. Георгиевская 11-39

ул. Декоративная 1-19, 2-20

ул. Подп.Емельянова 242,а, 228,а, 259

ул. Мозаичная 1-17, 2-18

ул. Моховая 2-20, 3-19

ул. Радужная 4-20, 1-19, 37, 49– с 9.00 до 18.00;

До 17 часов электричества не будет на ул. Черниговская 19,25, 31а, 31в, 31б, 33а-б, 33-37, 43а, 55-57, ул. Дзержинского 98а,100а-в,102а-д, 104а-104в (детская поликлиника № 5), 106а-д, ул. Аллея смелых 31а

До 20 часов свет отключен на ул. Г. Димитрова 36-42, 51, ул. Алябьева 18-22, ул. К. Маркса 8, ул. Репина 60.

До 13 часов света не будет на ул. Еловая аллея 54-82, 63а, ул. Парт. Железняка 12-18, ул. Старш. Дадаева-ул. Куйбышева (ВНС).

До 15 часов перекроют холодную воду в дома ул. Солнечногорская 57а, 59; до 13 часов - в домах на ул. Марш. Борзова 58

От горячей воды из-за отсутствия электроэнергии будут отключены ул. Солнечногорская 57а, 59 – с 10.00 до 16.00, из-за перекрытия холодной воды не будет воды горячей на ул. Еловая аллея 51-69, 63а, ул. Парт. Железняка 12-18 – с 9.00 до 13.00.

ИСТОЧНИК KP.RU