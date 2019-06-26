В Калининграде отключено электричество на 28-ми улицах
В Калининграде в среду, 26 июня, в течение дня не будет электричества в домах на 28-ми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов свет отключат в домах на следующих улицах:
- 1-й Андреевский проезд 20, 26, 17-39
2-й Андреевский проезд 1-11а
ул. Акварельная 2-20, 1-19
ул. Андреевская 27-31, 32-56
ул. Марш.Баграмяна 19
ул. Багряная 1-19, 2-14
ул. Бирюзовая 1-13, 2-20
ул. Васильковая 1-19, 2-18
ул. Величавая 1-13, 2-14
ул. Вербная 1-19, 2-20
ул. Вересковая 1-13, 2-18, 17
ул. Георгиевская 11-39
ул. Декоративная 1-19, 2-20
ул. Подп.Емельянова 242,а, 228,а, 259
ул. Мозаичная 1-17, 2-18
ул. Моховая 2-20, 3-19
ул. Радужная 4-20, 1-19, 37, 49– с 9.00 до 18.00;
До 17 часов электричества не будет на ул. Черниговская 19,25, 31а, 31в, 31б, 33а-б, 33-37, 43а, 55-57, ул. Дзержинского 98а,100а-в,102а-д, 104а-104в (детская поликлиника № 5), 106а-д, ул. Аллея смелых 31а
До 20 часов свет отключен на ул. Г. Димитрова 36-42, 51, ул. Алябьева 18-22, ул. К. Маркса 8, ул. Репина 60.
До 13 часов света не будет на ул. Еловая аллея 54-82, 63а, ул. Парт. Железняка 12-18, ул. Старш. Дадаева-ул. Куйбышева (ВНС).
До 15 часов перекроют холодную воду в дома ул. Солнечногорская 57а, 59; до 13 часов - в домах на ул. Марш. Борзова 58
От горячей воды из-за отсутствия электроэнергии будут отключены ул. Солнечногорская 57а, 59 – с 10.00 до 16.00, из-за перекрытия холодной воды не будет воды горячей на ул. Еловая аллея 51-69, 63а, ул. Парт. Железняка 12-18 – с 9.00 до 13.00.
ИСТОЧНИК KP.RU