Актеры Борис Щербаков и Елена Проклова проведут съемочный день в Светлогорске

СЕГОДНЯ 11:10 2019-06-26T11:10:04+03:00

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В Калининграде продолжаются съемки сериала «Андреевский флаг» про армию и Военно-Морской флот России. Сегодня, в среду 26 июня, съемки пройдут в Светлогорске в районе «Янтарь холла».

Как стало известно «Комсомолке», в съемках у театра эстрады примут участие: Борис Щербаков, Анатолий Васильев, Елена Проклова, Ирина Темичева, Дмитрий Миллер, Андрей Фролов и другие актеры.

Как рассказал «Комсомолке» директор актерского агентства кинокомпании «Калининград фильм» Антон Шатилов, снимать будут «политическую историю». По сценарию влиятельный политик (Борис Щербаков) проводит рабочую встречу и смотрит презентацию макета города. Вокруг стоят помощники, инвесторы, бизнесмены.

Как раз массовку из 40 человек для этой сцены ищут организаторы. У вас еще есть шанс попасть в объектив камеры. Условия участия – в группе «Съемки в кино в Калининграде».

Отметим, ранее съемки с участием Бориса Щербакова проходили на площади Победы и под Эстакадным мостом, неподалеку от здания Музея изобразительных искусств.

Сериал будут снимать все лето. Готовый фильм покажут по телевидению уже, вероятно, в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU