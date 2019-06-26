Алиханов: Гласность и прозрачность в деятельности власти важнее имиджевых потерь

СЕГОДНЯ 11:10 2019-06-26T11:11:56+03:00

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Гласность и прозрачность в деятельности власти важнее имиджевых потерь. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в ходе заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Калининградской области.

- Мы и впредь будем остро реагировать на сигналы о возможных коррупционных нарушениях, не мириться с ними, не скрывать, а давать им правовую оценку, информировать правоохранителей и расставаться с нарушителями. Граждане и представители бизнеса должны понять, что они могут и должны сообщать о фактах склонения их к совершению коррупционного правонарушения, – сказал Антон Алиханов.

Напомним, ранее глава региона опубликовал в Instagram документ о возможном участии бизнеса и чиновников в коррупционных схемах. Он поручил региональной службе по противодействию коррупции провести тщательную проверку по данному факту.

ИСТОЧНИК KP.RU