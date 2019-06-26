Калининград входит в топ-10 популярных у туристов городов для поездок по России

СЕГОДНЯ 11:22 2019-06-26T11:23:08+03:00

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Сервис бронирования отелей Tvil.ru выяснил, какие города наиболее популярны для туристических поездок по стране в июле и августе этого года. Рейтинг был составлен по данным оплаченных заявок (броней) на проживание в отелях и квартирах c 1 июля по 31 августа 2019 года. При этом, в список не были включены курортные города.

В разгар лета самостоятельные туристы предпочитают отдыхать в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Краснодаре, Петрозаводске, Калининграде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Воронеже и Новосибирске.

По данным исследования, туристы приедут в города страны в разгар лета на период от полутора до семи дней и потратят на аренду жилья от 1,5 до 3 тысяч рублей в сутки на семью.

Дешевле всего проживание в десятке популярных городов в середине лета обойдется в Новосибирске (1,5 тысячи рублей в сутки) и Калининграде (1,7 тысяч рублей в сутки), дороже всего - в Москве и Петрозаводске (по 3 тысячи рублей в сутки).

В самые продолжительные поездки в июле и августе туристы отправятся в Санкт-Петербург, Петрозаводск и Калининград (на 7 дней), самые короткие - в Волгоград и Воронеж (на 1,5 дня).

ИСТОЧНИК KP.RU