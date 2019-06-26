На ул. Дзержинского в Калининграде в ДТП пострадал 62-летний скутерист
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде во вторник, 25 июня, в ДТП пострадал пожилой скутерист. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла на улице Дзержинского. 25-летний водитель «Ауди» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу скутеру.
В результате столкновения 62-летинй скутерист получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU