На ул. Дзержинского в Калининграде в ДТП пострадал 62-летний скутерист

СЕГОДНЯ 11:36 2019-06-26T12:18:12+03:00

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В Калининграде во вторник, 25 июня, в ДТП пострадал пожилой скутерист. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Дзержинского. 25-летний водитель «Ауди» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу скутеру.

В результате столкновения 62-летинй скутерист получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU