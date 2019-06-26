Полиция: ДТП с участием пожарной машины на ул. Киевской спровоцировал лишенный прав водитель «Митсубиси»
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Стали известны обстоятельства ДТП с участием пожарного автомобиля на улице Киевской в Калининграде. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла в 12:05. 30-летний водитель «Митсубиси» выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль пожарных. В полиции отметили, что виновник ДТП ранее был лишен водительских прав.
В результате столкновения он получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU