В Калининграде три выпускника получили сто баллов ЕГЭ по информатике

СЕГОДНЯ 11:43 2019-06-26T11:43:38+03:00

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Стали известны результаты предметов по выбору – информатике и биологии, которые сдавали более тысячи выпускников в Калининградской области.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального министерства образования, ЕГЭ по информатике и ИКТ сдавали 452 человека. Три участника экзамена – Егор Зайцев и Илья Мовсунов (оба – ШИЛИ), а также Игорь Константинов (школа №38) – получили максимальный балл. Практически четверть выпускников, сдававших информатику, получили более 80 баллов.

Экзамен по биологии сдавали 636 человек. Практически в два раза сократилось количество ребят, не справившихся с заданиями – с 63 до 32 человек. Столько же выпускников набрали более 80 баллов по выбранному предмету. Самый высокий результат по региону (96 баллов) получили два участника экзамена из школы №7 и гимназии №22 областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU