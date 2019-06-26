В Детской областной больнице будут лечить зубы под общим наркозом

СЕГОДНЯ 12:06 2019-06-26T12:07:35+03:00

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Прокуратура добилась, чтобы в детской областной больнице детям с ограниченными возможностями здоровья лечили зубы под общим наркозом. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее в ходе проверки выяснилось, что детям-инвалидам в государственных больницах не лечат зубы под общим наркозом. После этого прокуратура внесла представление в министерство здравоохранения.

Сейчас в Детской областной больнице создается специализированный медкабинет для лечения зубов с применением общего наркоза. Уже закуплено необходимое оборудование и поданы документы для получения лицензии, отметили в прокуратуре области.

- После получения лицензии Детская областная больница начнет оказывать стоматологическую медицинскую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья под общим наркозом, - заявили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU