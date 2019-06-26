Калининградских призывников проводили на службу в Президентский полк
В среду, 26 июня, в Калининграде состоялись проводы призывников на службу в Президентский полк. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.
Для прохождения военной службы по призыву в Президентском полку были отобраны 10 юношей. Среди критериев отбора – рост от 175 до 190 см, хорошее знание русского языка, отсутствие дефектов речи и татуировок на теле, отличное здоровье и физическое развитие, а также наличие среднего (полного) общего образования.
В пресс-службе Балтфлота отметили, что нынешняя отправка призывников в Президентский полк является 20-й по счету. Первый набор произошел весной 2009 года. Всего для службы в Президентский полк было направлено уже 245 представителей Калининградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU