В Калининграде на профилактический ремонт остановлены четыре котельные

СЕГОДНЯ 13:06 2019-06-26T13:07:23+03:00

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В Калининграде со среду, 26 июня, на профилактический ремонт остановлены четыре котельные. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Речь идет о котельных на ул. А. Невского 90, ул. А. Невского 188, ул. Молодой гвардии 19, ул. Молодой гвардии 4. Ремонт в этих котельных, и, соответственно, отсутствие горячей воды, продлится до 9 июля.

В свою очередь в городе завершены ремонты на РТС «Балтийская», а также в котельных мкр. Прибрежный, ул. Аллея смелых 152а, ул. Летняя 50 а, ул. П. Морозова 5б, ул. Можайская 30, ул. Красносельская 14.

ИСТОЧНИК KP.RU