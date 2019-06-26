2019-06-26T13:07:23+03:00
Общество

В Калининграде на профилактический ремонт остановлены четыре котельные

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Калининграде со среду, 26 июня, на профилактический ремонт остановлены четыре котельные. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Речь идет о котельных на ул. А. Невского 90, ул. А. Невского 188, ул. Молодой гвардии 19, ул. Молодой гвардии 4. Ремонт в этих котельных, и, соответственно, отсутствие горячей воды, продлится до 9 июля.

В свою очередь в городе завершены ремонты на РТС «Балтийская», а также в котельных мкр. Прибрежный, ул. Аллея смелых 152а, ул. Летняя 50 а, ул. П. Морозова 5б, ул. Можайская 30, ул. Красносельская 14.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трех грузчиков аэропорта «Храброво» будут судить за 27 краж
В Калининграде выявили 68 должников по компенсационному озеленению
Калининградских призывников проводили на службу в Президентский полк
В Калининграде откроется визовый центр Литвы
В Детской областной больнице будут лечить зубы под общим наркозом
На Советском проспекте в Калининграде образовалась огромная пробка на выезд из города
В Калининграде три выпускника получили сто баллов ЕГЭ по информатике
Полиция: ДТП с участием пожарной машины на ул. Киевской спровоцировал лишенный прав водитель «Митсубиси»
На ул. Дзержинского в Калининграде в ДТП пострадал 62-летний скутерист
Калининград входит в топ-10 популярных у туристов городов для поездок по России
Алиханов: Гласность и прозрачность в деятельности власти важнее имиджевых потерь
Актеры Борис Щербаков и Елена Проклова проведут съемочный день в Светлогорске
В Калининграде отключено электричество на 28-ми улицах
Участок ул. Гагарина от Орудийной до «Лукойла» сделают четырехполосным
Присяжные признали калининградца виновным в убийстве и серии краж
В Калининградской области из-за жары ограничат движение большегрузов на федеральных дорогах
В Калининграде двое бомжей пытались украсть из школы гири и гантели
В Янтарном в парке Беккера ночью горела торговая палатка
На Дне города в Калининграде выступит Макс Барских