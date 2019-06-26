2019-06-26T13:26:56+03:00
Общество

В Калининграде выявили 68 должников по компенсационному озеленению

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде завершилась инвентаризация компенсационного озеленения, власти выявили 68 должников, которые получили порубочные билеты с обязательством провести компенсационное озеленение, сообщает пресс-служба мэрии.

- Мы проанализировали исполнение проектов по компенсационному озеленению за 2016-2018 годы, - прокомментировал начальник отдела озеленения Дмитрий Петренко. – У нас 68 должников, которые должны высадить более тысячи деревьев. Мы разослали им напоминания о необходимости выполнить компенсационные высадки и сдать деревья в казну.

Отметим, что в случаях вынужденного или незаконного уничтожения зеленых насаждений, кроме оплаты их стоимости, производится и компенсационное озеленение. Причем высаживаться могут только крупномерные деревья ценных пород, из питомника, в возрасте не менее 10 лет из расчета «дерево за дерево».

ИСТОЧНИК KP.RU

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