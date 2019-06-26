Трех грузчиков аэропорта «Храброво» будут судить за 27 краж

СЕГОДНЯ 13:33 2019-06-26T13:35:05+03:00

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Калининградская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех грузчиков аэропорта «Храброво». Их обвиняют в совершении 27 краж в составе группы, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, мужчины с февраля 2018 года по март 2019 года совершали кражи мобильных телефонов из коммерческого груза, находящегося на бортах самолетов, прибывающих в аэропорт «Храброво». Всего злоумышленники похитили имущество на общую сумму более 1,5 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU