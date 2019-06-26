Житель Советска ночью пытался угнать два автомобиля

СЕГОДНЯ 14:05 2019-06-26T14:05:52+03:00

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В Советске полицейские задержали мужчину, который за ночь предпринял две попытки угнать автомобили. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленник вскрыл автомобиль и пытался завести двигатель. Ему помешал охранник административного здания, на территории которого была припаркована машина.

Прибывшие на место полицейские составили фоторобот подозреваемого и передали его все нарядам. Вскоре незадачливого угонщика задержали на соседней улице, где тот пытался угнать другой автомобиль.

Задержанным оказался ранее судимый 22-летний местный житель. На него завели уголовное дело по статье «Покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU