2019-06-26T14:28:59+03:00
Общество

В поселке под Балтийском нашли шесть снарядов и две мины времен войны

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба Балтфлота
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Военные саперы накануне обезвредили 8 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

При производстве строительных работ в поселке Танкитино обнаружили шесть артиллерийских снарядов и две миномётных мины

Все смертельно опасные находки вывезены на полигон в Калининградской области, где будут уничтожены методом подрыва.

С начала года специалисты Балтийского флота на территории Калининградской области обезвредили около 6400 боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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