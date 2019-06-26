СЕГОДНЯ 16:23 2019-06-26T16:23:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году калининградской «Балтике» дополнительно выделят 68 млн рублей. Соответствующие поправки в бюджет на 2019 год поступили на рассмотрение в региональный парламент.

Средства будут выделены в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» на финансовое обеспечение участия ФК «Балтика» в Футбольной национальной лиге.

Напомним, по итогам сезона «Балтика» заняла только 16-е место и должна была вылететь в Профессиональную футбольную лигу, но, из-за отказа «Сахалина» проходить лицензирование наша команда сохранила прописку в ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU