Жителя Гусева осудили за нападение на полицейского на территории женского монастыря

СЕГОДНЯ 16:35 2019-06-26T16:37:30+03:00

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Жителя Гусева осудили на применение насилия в отношении полицейского. Об этом сообщает пресс-служба Славского районного суда.

Инцидент произошел в апреле прошлого года. Пьяный мужчина устроил дебош на территории Свято-Елисаветинского женского монастыря. Прибывший на место участковый потребовал прекратить, однако дебошир в ответ сначала бросил в него картину, а затем ударил ногой.

На суде гусевчанин объяснил применение насилия самообороной.

Суд признал его виновным в применении насилия к представителю власти и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU