Жителя Гусева осудили за нападение на полицейского на территории женского монастыря
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Жителя Гусева осудили на применение насилия в отношении полицейского. Об этом сообщает пресс-служба Славского районного суда.
Инцидент произошел в апреле прошлого года. Пьяный мужчина устроил дебош на территории Свято-Елисаветинского женского монастыря. Прибывший на место участковый потребовал прекратить, однако дебошир в ответ сначала бросил в него картину, а затем ударил ногой.
На суде гусевчанин объяснил применение насилия самообороной.
Суд признал его виновным в применении насилия к представителю власти и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
ИСТОЧНИК KP.RU