2019-06-26T17:18:37+03:00
Общество

Калининградец присвоил свыше 200 тысяч рублей клиентов интернет-магазина

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Светлогорске полицейские задержали местного жителя по подозрению в присвоении крупной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

34-летний мужчина создал интернет-магазин по продаже автозапчастей. Первоначально предприниматель исправно отправлял запчасти клиентам после перечисления денег на его счет. Вскоре злоумышленник решил не отсылать покупателям заказанные и оплаченные детали.

Следователи установили причастность подозреваемого к 12 эпизодам, всего он присвоил более 200 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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