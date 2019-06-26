Калининградец присвоил свыше 200 тысяч рублей клиентов интернет-магазина
В Светлогорске полицейские задержали местного жителя по подозрению в присвоении крупной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
34-летний мужчина создал интернет-магазин по продаже автозапчастей. Первоначально предприниматель исправно отправлял запчасти клиентам после перечисления денег на его счет. Вскоре злоумышленник решил не отсылать покупателям заказанные и оплаченные детали.
Следователи установили причастность подозреваемого к 12 эпизодам, всего он присвоил более 200 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU