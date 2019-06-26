Двум калининградцам грозит до 5 лет за незаконный вылов рыбы
Изменить размер текста:
Жителей Краснознаменского района будут судить за незаконный вылов рыбы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
44-летний и 27-летний местные жители установили сеть в районе плотины на реке Шешупе и добыли 67 рыбцов. Причиненный ущерб оценили в 62 тысячи рублей.
На них завели уголовное дело, сейчас материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Им грозит до 5 лет лишения свободы, отметили в пресс-службе калининградской полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU