2019-06-26T17:16:46+03:00
Общество

Двум калининградцам грозит до 5 лет за незаконный вылов рыбы

Виктор Сергеев
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Жителей Краснознаменского района будут судить за незаконный вылов рыбы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

44-летний и 27-летний местные жители установили сеть в районе плотины на реке Шешупе и добыли 67 рыбцов. Причиненный ущерб оценили в 62 тысячи рублей.

На них завели уголовное дело, сейчас материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Им грозит до 5 лет лишения свободы, отметили в пресс-службе калининградской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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