Полиция объявила в розыск подозреваемого в мошенничестве жителя Советска
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Отдел полиции Московского района Калининграда объявил в розыск 36-летнего Константина Корниленкова, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Мужчина зарегистрирован на улице А. Толстого в Советске.
Приметы: на вид 35 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы русого цвета, стрижка короткая, лицо овальное, кавказского типа.
Если вам что-либо известно о местонахождении Корниленкова Константина, просьба сообщить об этом в ОМВД России по Московскому району по телефонам: 8(4012) 552-473, 8-911-487-64-88 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU