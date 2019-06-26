2019-06-26T17:31:59+03:00
Общество

Полиция объявила в розыск подозреваемого в мошенничестве жителя Советска

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Отдел полиции Московского района Калининграда объявил в розыск 36-летнего Константина Корниленкова, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчина зарегистрирован на улице А. Толстого в Советске.

Приметы: на вид 35 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы русого цвета, стрижка короткая, лицо овальное, кавказского типа.

Если вам что-либо известно о местонахождении Корниленкова Константина, просьба сообщить об этом в ОМВД России по Московскому району по телефонам: 8(4012) 552-473, 8-911-487-64-88 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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