В мэрии рассказали, когда и какие транспортные карты заработают в Калининграде

СЕГОДНЯ 17:35 2019-06-26T17:35:03+03:00

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На пресс-конференции, которая прошла в среду в мэрии Калининграда, журналистам представили два вида транспортных карт «Волна Балтики» – общегражданскую и льготные. Общегражданская – синего цвета, а льготные карты, их три, различают так: желтая (социальная), зеленая (карта школьника), фиолетовая (карта для многодетной семьи).

- Стоимость проезда в связи с введением в действие автоматизированной системы учета оплаты проезда в общественном транспорте не изменится, - заверил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Калининграда Олег Кутин.

- Первые льготные карты будут выдаваться ориентировочно с 28 июня, - отметила директор Центра организации движения и пассажирских перевозок Ольга Думанская.

- 20 июля мы проведем конкурс на определения точек реализации и пополнения транспортных карт, о чем обязательно проинформируем, - дополнил Олег Кутин.

Если льготные карты выдаются бесплатно, то стоимость общегражданской составляет 100 рублей. К слову, общегражданская карта - не персонифицирована, срок службы – 5 лет. Работает по принципу электронного кошелька, максимальная сумма, которую можно положить на эту карту , - 15 тысяч рублей. В случае потери общегражданской карты заблокировать ее возможно только при наличии чека.

- Держать на карте 15000 рублей – слишком опрометчиво, - справедливо заметили журналисты.

ИСТОЧНИК KP.RU